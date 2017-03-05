خبير: تأخير إصدار سندات الكويت رفع التكلفة 40 نقطة

قال المدير الشريك لشركة نيوبري للاستشارات، عصام الطواري، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن تأخر إصدار #الكويت من #السندات رفع التكلفة للآن بنحو 30 إلى 40 نقطة.

وتبدأ اليوم الجولة الترويجية لأول إصدار للسندات الكويتية في الأسواق العالمية، الذي من المتوقع أن تكون قيمته نحو 10 مليارات دولار.

وأضاف الطواري أنه يوجد حديث حالياً عن إصدار سعودي جديد، والأسواق اليوم مزدحمة وتعج بالإصدارات.

ويأتي إصدار الكويت من السندات بهدف تغطية عجز الميزانية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في أبريل المقبل.

وأشار إلى أن عدداً من دول #الخليج العربي تخطط لإصدار سندات سواء من #عمان أو #قطر، بالإضافة إلى #أبوظبي.

وقال الطواري "التكلفة أصبحت الآن مرتفعة، مقارنة بنفس الإدراج والمدة مع دولة نيوزيلندا، حيث تصل التكلفة إلى 3.3%، مقارنة بنحو 4%".

وبحسب مصادر، من المرتقب أن يكون إصدار الكويت على دفعة واحدة، وليس على عدة شرائح، وأن يتم التسعير عند 200 نقطة أساس، فوق السندات الأميركية لأجل 5 سنوات.