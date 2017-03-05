سوق دبي المالي يطلق منصة متكاملة لتداول صناديق المؤشرات

أعلن سوق #دبي المالي، اليوم الأحد، عن إطلاق منصة تداول صناديق المؤشرات "ETF"، في خطوة تعد الأولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية، حيث تتسم المنصة الجديدة بالتكامل من حيث امتلاكها لحزمة من القواعد التنظيمية المعدة وفق أفضل الممارسات العالمية، علاوة على توفير الأطر الداعمة لنشاط مختلف المتعاملين على صناديق المؤشرات وبخاصة صناع السوق والمشاركين المعتمدين وموفري السيولة.

وقد شهد #سوق_دبي المالي اليوم، احتفالية لقرع جرس بدء التداول في السوق بمناسبة إطلاق المنصة الجديدة، وذلك بحضور عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، والدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، وممثلي مجموعة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية.

وأعلنت شركة أفكار كابيتال المحدودة – وهي شركة متخصصة في نشاط إدارة الأصول ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي – عن انضمام شركة "الرمز كابيتال" كرابع المشاركين المعتمدين بصندوق المؤشرات المتداولة Afkar S&P UAE UCITS ETF، وهو أول صندوق متكافئ كليًا في الشرق الأوسط يتيح إمكانية استبدال كافة أوراقه المالية ويخضع لنظام تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS).

ويأتي ذلك بالتزامن مع تكليف شركة "بلتون المالية" بأعمال موفر السيولة النقدية للصندوق في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط باستخدام صانع سوق أجنبي لتقديم هذه الخدمة لصندوق مؤشرات مدرج محليًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب قيام سوق دبي المالي بترخيص شركة الرمز كابيتال كمشارك معتمد في السوق، وكذلك ترخيص شركة بلتون لتقديم خدمات توفير السيولة استناداً إلى القواعد التنظيمية الجديدة التي أقرها السوق في إطار جهوده لتعزيز نشاط منصته لتداول صناديق المؤشرات ETF، والتي تعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي من حيث تكامل قواعدها التنظيمية وآليات عملها.

وقال عيسى كاظم، إن سوق دبي المالي لا يدخر وسعاً من أجل دراسة واستكشاف سبل الابتكار والتطوير المستمر لخدماته ومنتجاته بما يتواكب مع الاحتياجات والتطلعات المتزايدة يوماً تلو الآخر من قبل كافة فئات المتعاملين.

وقد قام السوق خلال الشهور القليلة الماضية بإقرار العديد من القواعد التنظيمية الرامية إلى تهيئة الأرضية المثالية لإطلاق منصته المتكاملة لتداول صناديق المؤشرات، والتي تمثل محطة مهمة أخرى في مسيرة السوق الحافلة بالنجاحات، وذلك في إطار تشاور وتنسيق كاملين مع كافة المتعاملين.

وقد مثل إدراج صندوق المؤشرات المتداولة في العام 2016، كما جاء في سياق جهود السوق الرامية إلى تنويع الفرص الاستثمارية أمام قاعدته الضخمة من المستثمرين المحليين والعالميين، سواء من خلال إدراج منتجات جديدة مثل صناديق المؤشرات أو جذب شركات جديدة لإدراج أسهمها في السوق.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج صندوق المؤشرات المتداولة في سوق دبي المالي خلال يونيو 2016، وذلك تحت رمز UAETF (كود بلومبرج: UAETF UH Equity). ويتميز الصندوق الجديد بالشفافية والمرونة وسهولة التداول، كما أنه يخضع للوائح التنظيمية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمنح المستثمرين فرصًا واعدة للاستفادة من النمو السريع في أسواق الإمارات الثلاث، وهي سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة ناسداك دبي.