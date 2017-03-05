هل تحقق "سناب شات" قيمة الـ24 مليار دولار؟

تتطلع الأسواق إلى السهم الجديد، لشركة "سناب" المطورة لتطبيق "سناب شات" والذي جمع لدى طرحه للمرة الأولى 3.4 مليار دولار، في بورصة نيويورك. ويعد هذا الطرح أكثر الطروحات التي تحظى بالاهتمام في قطاع التكنولوجيا منذ طرح عملاق التجارة الإلكترونية الصينية علي بابا في 2014.

وسيزيح الطرح الضخم عقبة كبيرة من أمام سناب التي لم تتحول إلى الربحية بعد بحسب رويترز. وتواجه سناب تباطؤا في نمو أعداد المستخدمين في ظل المنافسة الشرسة من منافسين كبار مثل موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

ورغم هذه التحديات، بلغت قيمة سناب 24 مليار دولار، وهو أعلى تقييم في طرح عام أولي لشركة تكنولوجيا بالولايات المتحدة منذ تقييم فيسبوك عام 2012.

وقالت الشركة في وثيقة تسجيل الطرح الأولي، التي نشرتها مؤخرا، إنها ستصبح أول شركة أميركية تدرج في البورصة من دون منح مستثمري سوق الأسهم حق التصويت، حيث سيحتفظ مؤسساها إيفان شبيغل وروبرت ميرفي بالسيطرة على الشركة.

وبدأت سناب نشاطها عام 2012 بتطبيق يبعث صوراً ورسائل تختفي تلقائيا، ثم أعادت تعريف نفسها العام الماضي باعتبارها شركة كاميرات وبدأت بيع نظارات بكاميرا فيديو سعرها 130 دولاراً. وتحقق الشركة معظم إيراداتها من الإعلانات وتسعى لتحدي هيمنة عمالقة الإنترنت مثل فيسبوك وغوغل.