يلين: خطط رفع الفائدة لن تتأثر بسياسات ترمب

قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جانيت يلين، إن خطط المجلس الخاصة برفع أسعار الفائدة، تتجاوب إلى حد كبير مع البيانات الاقتصادية الأميركية، ولا يتم تكييفها مع سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب المحتملة.

واعتبرت يلين أن هناك ضبابية عند هذه النقطة بشأن التغييرات التي ستحدث في السياسة، مضيفة أنه يجب التحلي بالصبر لرؤية ما سيحدث.

وأشارت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التصريحات التي تشير إلى زيادة في سعر الفائدة الشهر الحالي، إضافة لمزيد من الزيادات هذا العام تعكس التطور الملائم في السياسة النقدية.