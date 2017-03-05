عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أسواق المال

يلين: خطط رفع الفائدة لن تتأثر بسياسات ترمب

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جانيت يلين، إن خطط المجلس الخاصة برفع أسعار الفائدة، تتجاوب إلى حد كبير مع البيانات الاقتصادية الأميركية، ولا يتم تكييفها مع سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب المحتملة.

واعتبرت يلين أن هناك ضبابية عند هذه النقطة بشأن التغييرات التي ستحدث في السياسة، مضيفة أنه يجب التحلي بالصبر لرؤية ما سيحدث.

وأشارت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التصريحات التي تشير إلى زيادة في سعر الفائدة الشهر الحالي، إضافة لمزيد من الزيادات هذا العام تعكس التطور الملائم في السياسة النقدية.

كلمات دالّة

#ترمب, #يلين, #جانيت, #رفع الفائدة, #الاحتياطي الفدرالي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر