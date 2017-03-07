أدنى مستوى للذهب بـ 3 أسابيع مع ترقب رفع الفائدة

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء بفعل التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر لكن التحركات ظلت محدودة مع ترقب الأسواق لبيانات أمريكية هذا الأسبوع ومزيد من المؤشرات على الخطط الاقتصادية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وهبط المعدن الأصفر في 5 من الجلسات الست الأخيرة مع زيادة التكهنات بأن يمضي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) قدما نحو رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وانخفض الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1223.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 15 فبراير شباط عند 1222.29 دولار للأوقية. ونزل المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل نيسان 1.80 دولار إلى 1223.70 دولار للأوقية.

وانخفض المعدن الأسبوع الماضي بعد تصريحات رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين التي قالت فيها إن المجلس يتأهب لرفع أسعار الفائدة الأساسية وهي تصريحات ينظر إليها على أنها تؤكد خطط رفع أسعار الفائدة في الاجتماع الذي سيعقد يومي 14 و15 مارس آذار.

ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة إذ يزيد ذلك تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة بينما يعزز الدولار المسعر به. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.70 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 972.80 دولار للأوقية بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى منذ 27 يناير كانون الثاني عند 965.90 دولار للأوقية ونزل البلاديوم بنسبة مماثلة إلى 769.45 دولار للأوقية.