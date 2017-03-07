كيف كسب صندوق التقاعد النرويجي 53 مليار دولار بـ2016؟

رغم جميع الانتقادات التي واجهت الرئيس الأميريكي دونالد #ترمب إلا أن الأسواق رحبت به لدى فوزه بالانتخابات خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما ساهم في زيادة #ثروة أكبر صندوق سيادي في العالم وهو #صندوق_التقاعد النرويجي بـ53 مليار دولار في 2016.

وقد سجل الصندوق عوائد إيجابية على استثماراته للعام الخامس على التوالي بدعم من ارتفاعات الأسهم وسط التفاؤل بأن سياسات ترمب الضريبية والاقتصادية ستدعم أرباح الشركات.

يذكر أن عوائد العام الماضي جاءت أفضل بكثير من العام الذي سبقه عند 6.9%، في حين بلغ العائد 2.7% في 2015.

وبلغ العائد على الأسهم في محفظة الصندوق 8.7%، في حين العائد على السندات تجاوز 4%، وعلى الاستثمارات العقارية كان أقل من 1%.

وخصص الصندوق نحو 62% من أمواله للأسهم، و34% لأدوات الدخل الثابت، و3% للعقار.

وقد زاد استثماراته في أميركا الشمالية إلى أكثر من 42%، في حين خفضها في أوروبا إلى 36%، ونحو 18% في آسيا. ومثلت الأسواق الناشئة 10% من هذه الاستثمارات بنمو طفيف عن العام الذي سبق.

يشار إلى أن استثمارات الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله 900 مليار دولار، توزعت على 77 دولة في 2016 بعد أن أضاف الأرجنتين خلال العام الماضي.