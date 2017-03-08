أدنى مستوى للإسترليني بـ 7 أسابيع قبل إعلان الموازنة

هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع قبيل الإعلان عن الموازنة البريطانية، المتوقع أن تعزز التوقعات الاقتصادية ولكن تظل مقتصدة من حيث الإنفاق في ظل سعي وزير المالية فيليب هاموند للحيلولة دون عجز كبير في الموازنة.

ومن المقرر أن يعلن هاموند عن خططه المتعلقة بالضرائب والإنفاق لهذا العام بحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش في أول بيان كامل لموازنة بريطانيا منذ تصويت الناخبين على الخروج من الاتحاد الأوربي في يونيو الماضي.

وهبط الجنيه الإسترليني 2.5 في المئة في الأسبوعين الماضيين عقب سلسلة من البيانات، التي جاءت دون التوقعات فيما تشير أحدث بيانات صادرة أمس الثلاثاء إلى أن الاقتصاد يتجه صوب تباطؤ مع شعور البريطانيين بوطأة ارتفاع الأسعار.

وانخفض الإسترليني مجددا 0.3 في المئة، الأربعاء إلى 1.2160 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 17 يناير/ كانون الثاني. كما تراجع 0.2 في المئة مقابل اليورو إلى 86.76 بنس لليورو.