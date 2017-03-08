الذهب يتراجع مع صعود الدولار قبيل البيانات الأميركية

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في 4 أسابيع مع صعود الدولار بفعل توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية.



ويترقب المستثمرون بيانات عن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة من المنتظر نشرها يوم الجمعة كمقياس على أداء الاقتصاد الأميركي، بعدما قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين الأسبوع الماضي إن المركزي يتجه لرفع أسعار الفائدة إذا جاءت بيانات الوظائف والتضخم قوية.



واعتبر المستثمرون تلك التعليقات تعزيزا لخطط رفع الفائدة في اجتماع المركزي الأميركي في 14 و15 مارس الجاري.



وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.26 % إلى 1212.45 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الثالث من فبراير عند 1210.92 دولار وهو ما يضعه على المسار لتسجيل خسائر لخمس جلسات متتالية.



وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية 0.1 %.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.7 % إلى 17.37 دولار للأونصة بعدما لامست في وقت سابق 17.34 دولار مسجلة أدنى مستوياتها منذ السادس من فبراير.



وانخفض البلاتين 0.2 % إلى 958.30 دولار للأونصة بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 20 يناير عند 954 دولارا في الجلسة السابقة.



وهبط البلاديوم 0.7 % إلى 766.80 دولار للأونصة.