تعرف على الأسباب الفعلية لتراجع الجنيه المصري

قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في شركة فاروس القابضة، إن الأسباب التي دفعت الجنيه المصري، للتراجع يأتي من بينها اكتساب الدولار قوة بسبب الترقب على نطاق عالمي، لرفع أسعار الفائدة الأميركية.

وتوقعت السويفي في مقابلة مع قناة "العربية" أن يكون لتأجيل رفع الدعم عن الطاقة، إلى وقت لاحق تحسباً لحدوث موجة تضخمية، بأنه يأتي في سياق، ترقب المستثمرين والمستوردين، للتذبذبات في العملة المصرية، والتي تتأثر بهذا القرار وتوقيته المحكوم، بعواقب ارتفاع التضخم.

وكشفت مصر عن الخطوط العريضة لموازنة العام المالي 2017 - 2018 والتي من المتوقع أن تتخطى تريليون جنيه مصري، وتستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 10%.

وتسارعت وتيرة هبوط الجنيه المصري أمام الدولار بشدة خلال الأيام الأخيرة لتصل خسائره في أقل من أسبوع إلى نحو 10 %.

وأرجع المحللون ذلك إلى ترقب المستثمرين لرفع سعر الفائدة الأميركية إضافة إلى اقتراب شهر رمضان وزيادة عمليات الاستيراد والطلب على العملة الصعبة.