"جبل عمر" تعلن زيادة المسطحات البنائية الاستثمارية

أعلنت شركة #جبل_عمر_للتطوير عن حصولها على موافقة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لزيادة المسطحات البنائية الاستثمارية للمراحل 5 و6 و7 من مشروعها الكائن بمكة المكرمة ليصبح إجمالي المسطحات البنائية الاستثمارية للمشروع ككل 1.66 مليون متر مربع من أصل 1.17 مليون متر مربع وتمثل الزيادة في المساحة 494.62 ألف متر مربع.

وأشارت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، إلى أنه سيتم استخدام هذه المسطحات وفق خطة البناء بالمشروع، مبينةً أن الأثر المالي إيجابياً على قيمة أصول الشركة والعوائد الاستثمارية والتشغيلية عند الانتهاء من عملية التطوير.

وأوضحت أن هذا الخبر هو السبب في إيقاف سهم الشركة عن التداول لهذا اليوم فقط.

وكانت #هيئة_السوق_ المالية قد أعلنت عن تعليق تداول سهم شركة جبل عمر للتطوير ابتداء من الساعة 2:35 ظهراً اليوم الأربعاء.

وذكرت الهيئة في بيان نشر على موقع تداول، أن تعليق التداول على السهم جاء بناءً على طلب الشركة تمهيداً للإعلان عن تطور جوهري.