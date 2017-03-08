نيكاي يهبط ترقباً لبيانات الوظائف الأميركية

هبط مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية بشكل طفيف عند الإغلاق للجلسة الرابعة على التوالي مع ميل المستثمرين لتوخي الحذر قبيل إعلان تقرير وظائف أميركية في وقت لاحق من الأسبوع.

غير أن سهم شركة نينتندو خالف الاتجاه العام وصعد 0.6 % بعدما ذكرت مجلة "فاميتسو" المتخصصة في أخبار ألعاب الفيديو اليابانية أن أداة اللعب الهجينة المحمولة باليد التي أطلقتها الشركة في الثالث من مارس باعت نحو 330 ألفا و637 وحدة في الأيام الثلاثة الأولى.

وهبط نيكاي 0.5 % ليقفل عند 19254.03 نقطة. فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 % إلى 1550.25 نقطة.

وتراجع مؤشر جيه.بي.إكس - نيكاي 400 بنسبة 0.3 % ليقفل عند 13872.02 نقطة. في الوقت نفسه واصل البيع دعم الأسهم الصغيرة.