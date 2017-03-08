وزير الطاقة السعودي: تقييم شركة "أرامكو" سيفاجئ الجميع

قال وزير #الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس، خالد الفالح، إن تقييم الشركة سيفاجئ الجميع، وبشكل إيجابي.

وأضاف الفالح " #أرامكو تتمتع بتكاليف منخفضة وتدفقات نقدية عالية واحتياطيات قوية سيتم تدقيقها من قبل جهات مستقلة".

وأكد الفالح في تصريحات صحافية أن التقييم سيكون مفاجئاً للمحللين والمستثمرين.

وأوضح #الفالح أن المستثمرين الذين سيضعون أموالهم في شركة أرامكو سيعتمدون على الحقائق وبيانات شركات التقييم المستقلة، مؤكداً أن أي تحليلات حالية لا تعتمد على حقائق أو معلومات جديدة، ولذلك فهي تصب في خانة التكهنات التي لا يصلح التعليق عليها.