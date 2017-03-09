بنك الجزيرة يوصي بتوزيع 30% أسهم منحة و5% نقدا

أوصى مجلس إدارة #بنك_الجزيرة السعودي بزيادة رأسمال البنك من 4 مليارات ريال إلى 5.2 مليار ريال من خلال رسملة مبلغ 1.2 مليار ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بنسبة زيادة قدرها 30%.

وستتم زيادة عدد الأسهم من 400 مليون سهم إلى 520 مليون سهم، وذلك بمنح 3 أسهم لكل 10 أسهم.

ويهدف البنك من زيادة رأس المال إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

كما أوصى مجلس إدارة بنك #الجزيرة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن 2016، بقيمة إجمالية 200 مليون ريال.

وتصل حصة السهم الواحد إلى 0.5 ريال بنسبة توزيع 5%، من القيمة الاسمية للسهم.