سلطان: 3 أمور إيجابية بانتظار مساهمي "أجيليتي"

قال الرئيس التنفيذي لشركة #أجيليتي طارق سلطان، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن نحو 3 أمور إيجابية بانتظار مساهمي الشركة، خلال العام الحالي هي التوزيعات النقدية، و #أسهم_المنحة وتقليل عدد أسهم شركة أجيلتي في سوق الكويت.

وكانت أجيليتي قد أعلنت أمس عن ارتفاع أرباحها بنسبة 10%، في الربع الأخير من العام الماضي، لتبلغ 15.7 مليون دينار كويتي.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلسا للسهم عن العام الماضي، بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 10%.

وجاءت هذه التوزيعات أقل من توزيعات العام السابق البالغة 30 فلسا.

وأكد سلطان أن الشركة لديها برنامج استثماري ضخم بنحو 1.5 مليار دولار، وقد بدأت الشركة بالفعل استثمارات في مشاريع فريدة.

وقال سلطان "سياسة التوزيع التي تم اعتمادها هي التي تساعد الشركة خلال السنوات القادمة، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الاستثمارية، ونعتقد أن مجلس الإدارة لديهم قناعة بمستقبل الشركة وربحيتها وسنحقق الهدف الذي وضعناه لعام 2020، وأن نعكس ثقتنا للاستثمار في هذه المشاريع المهمة، وسياسة التوزيع التي تساعدنا في تحقيق أهدافنا".

وخلال عام 2016، ارتفعت أرباح "أجيليتي" بنسبة 11%، لتبلغ 59 مليون دينار.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتفعيل برنامج شراء اسهم الخزينة حتى 10%، من رأس المال.