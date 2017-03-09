نيكاي ينهي "موجة" الخسائر.. وسهم توشيبا يتراجع 7%

أنهى مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية موجة انخفاض امتدت 4 أيام ليرتفع عند الإغلاق اليوم الخميس مدعوما بانخفاض الين، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بعد تقرير عن وظائف القطاع الخاص عزز التوقعات بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.



وسجل المؤشر نيكاي مكاسب بـ 0.3 % ليرتفع إلى 19318.58 نقطة.



في المقابل، هبط سهم توشيبا كورب 7.2 % واحتل المرتبة الرابعة بين الأسهم الأكثر تداولا من حيث حجم التعاملات، بعدما قالت مصادر لرويترز إن شركة وستنجهاوس الكتريك الأميركية العاملة في أنشطة المفاعلات النووية المملوكة لتوشيبا استعانت بمحامين متخصصين في دعاوى الإفلاس.



وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 % إلى 1554.68 فيما ارتفع مؤشر جيه.بي.إكس - نيكاي 400 بنسبة 0.3 % ليقفل عند 13910.16 نقطة.

استمر الشراء في دعم أسهم الشركات الصغيرة. في حين ارتفع مؤشر نيكاي جاسداك للجلسة العشرين على التوالي ليسجل أطول موجة ارتفاع منذ أوائل 2004.