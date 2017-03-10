الدولار يرتفع بدعم من بيانات قوية للوظائف الأميركية

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل الين، اليوم الجمعة، مع ارتفاع قوي لبيانات الوظائف الأميركية التي من المرجح أن تعزز توقعات رفع سعر الفائدة الأسبوع القادم.

وزاد الدولار نحو نصف بالمئة إلى 115.495 ين، مسجلا أعلى مستوياته منذ 20 يناير/كانون الثاني ومرتفعا نحو 1.5% للأسبوع بأكمله.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 101.80. ويتجه المؤشر للصعود للأسبوع الخامس على التوالي في أفضل موجة مكاسب له خلال ثمانية أشهر بعد أن صعد ربعا بالمئة هذا الأسبوع.

وصعد اليورو 0.3% إلى أعلى سعر في أربعة أيام عند 1.0618 دولار مستفيدا بتصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس الخميس التي رأى المستثمرون أنها قد تنبئ بتشديد السياسة النقدية.