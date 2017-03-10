لبنان يفوض 4 بنوك لتمويل سندات دولية بـ1.5 مليار دولار

قال مسؤول بوزارة المالية اللبنانية اليوم الجمعة إن الوزارة فوضت باركليز وبنك بيبلوس وسوسيته جنرال-لبنان وجيه.بي مورجان لإعادة تمويل سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار وإن التسوية ستكون في 20 مارس/آذار.



وأضاف المسؤول أن الوزارة تنوي دراسة ثلاث شرائح محتملة لأجل عشر سنوات و15 عاما و20 عاما.



وقال "سنقوم بالإصدار تحت مظلة البرنامج القائم. وسيكون بوسع المستثمرين الأمريكيين الاكتتاب في الإصدار".



وقال المسؤول "تراقب الوزارة حاليا تغيرات منحنى العائد بالولايات المتحدة قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يوم الأربعاء.



"نراقب هذا عن كثب وسنرى كيف سيؤثر على سعرنا الاسترشادي الأولي وعلى السعر النهائي."



كان أحدث إصدار سندات دولية للبنان بقيمة مليار دولار في إبريل نيسان 2016 على شريحتين استحقاق ابريل نيسان 2024 وابريل نيسان 2031.



وفي مايو أيار الماضي زادت الحكومة حجم الدين العام عن طريق مبادلة ديون بالعملة المحلية بسندات دولية قيمتها مليارا دولار.



لبنان حاصل على تصنيف ‭B2‬ من موديز و‭B-‬ من ستاندرد اند بورز وفيتش.