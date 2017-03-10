8.3 % مكاسب الدولار مقابل الجنيه المصري في أسبوع

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه في السوق المصري ليسجل في تعاملات متأخرة أمس نحو 18 جنيهاً، مقابل نحو 16.62 جنيهاً في بداية الأسبوع بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 8.3%.

وانتهت تعاملات الدولار الأميركي بالبنوك المصرية بين 17.6 إلى 18 جنيهاً في نهاية اليوم الـ 126 لتعويم سعر صرف العملة المحلية، بسعر متوسط لأسعار البيع بعينة من 21 بنكاً يبلغ 17.74 جنيه للدولار.

وكان السعر الأكبر للبيع بين تلك البنوك عند 18 جنيهاً للدولار، في بنك إتش إس بي سي، تبعه بنك مصر إيران للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 17.9 جنيه، والبنك المصري الخليجي بسعر 17.87 جنيه.

وعلى الجانب الآخر، بلغ أدنى سعر للبيع 17.6 جنيه للدولار في بنوك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وبنك فيصل وبنك مصر وبنك القاهرة، وزاد عليها البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 17.52 جنيه.

وتوقعت أبحاث مباشر في تحليل اقتصادي لها، أن تشهد الأشهر القادمة تحركات كثيرة في سعر الصرف، لافتة إلى أن العلاقة بين الجنيه المصري والدولار تظل مرهونة بالتدفقات سريعة التأثر.

وفي السوق السوداء، اشتعلت المضاربات لتقترب بسعر صرف الدولار من مستوى 19 جنيهاً، حيث سجل نحو 18.45 جنيهاً في تعاملات السوق السوداء أمس.

وقال متعاملون بسوق الصرف إن الطلب على الدولار ارتفاع بنسب قياسية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، سواء من قبل الشركات أو الأفراد،

وأوضحوا أن شركات الاستيراد تطلب كميات كبيرة من العملة الصعبة في الوقت الحالي لتوفير السلع الأساسية والغذائية خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك وارتفاع نسب الاستهلاك، إضافة إلى استيراد بعض السلع الخاصة بالشهر الكريم.

يضاف إلى ذلك طلبات الأفراد، حيث قفز طلب الأفراد على الدولار بسبب موسم عمرة رمضان المبارك، حيث ترتفع نسب عمرة المصريين خلال شهر رمضان المبارك بنسب كبيرة.

