سهم شعاع كابيتال يقفز 11.7% بعد أنباء استحواذ

قفز سهم شعاع كابيتال 11.7% إلى 1.82 درهم، بعد اعلان شركة شعاع كابيتال للخدمات المالية ومقرها دبي أنها بصدد الاستحواذ على شركتي المتكاملة كابيتال والمتكاملة للأوراق المالية التابعتين للمجموعة المالية المتكاملة في انتظار الحصول على كافة الموافقات اللازمة وموافقة الجهات التنظيمية بالدولة.



وقالت شعاع إن المتكاملة للأوراق المالية ومقرها أبوظبي تخدم أكثر من 3 آلاف عميل من الأفراد والمؤسسات وتتخصص في الأسهم المدرجة في بورصتي أبوظبي ودبي.



وتدير مجموعة أبوظبي المالية المجموعة المالية المتكاملة وتسيطر عليها وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي اشترت مجموعة أبوظبي المالية حصة 48.36% في شعاع.



ولم تذكر شعاع التفاصيل المالية لصفقة الاستحواذ على الشركتين ولكنها قالت أنها تتوقع استكمال الصفقة في الأسابيع المقبلة.