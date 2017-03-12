توزيعات "الجزيرة" تقفز بسهم البنك بالحد الأقصى قرب 10%

قفز سهم بنك الجزيرة السعودي في تعاملات اليوم الأحد بالنسبة القصوى، حيث استفاد السهم من إعلان البنك الخميس الماضي عن زيادة رأسماله وتوزيعات سخية لمساهميه.

وأنهى السهم تعاملات اليوم الأحد محققا مكاسب بنسبة 9.85%، أو 1.30 ريالا، إلى 14.50 ريالا.

وكان مجلس إدارة البنك قد أوصى الخميس الماضي بزيادة رأس المال من 4 مليارات ريـال إلى 5.2 مليار ريـال، عبر زيادة عدد الأسهم من 400 مليون سهم إلى 520 مليون سهم، من خلال منح 3 أسهم لكل 10 أسهم، بهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، وذلك بانتظار موافقة الجهات المختصة.

كذلك أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون ريال، لتبلغ نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 5%، لتكون بذلك حصة السهم الواحد 0.5 ريال.