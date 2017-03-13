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أرامكو وبورصة طوكيو تدرسان جدوى الإدراج في اليابان

المصدر: العربية.نت
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قالت حكومتا اليابان والسعودية إن أرامكو وبورصة طوكيو تدرسان تشكيل مجموعة مشتركة للنظر في إدراج محتمل لأسهم شركة النفط الحكومية السعودية العملاقة باليابان في وقت تسعى فيه بورصات في آسيا وغيرها للفوز بالإدراج.

وذكرت الحكومتان في بيان مشترك أنهما أبرمتا اتفاقا للنظر في تشكيل مجموعة مشتركة لدراسة الإدراج وذلك ضمن عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي وقعتها الحكومتان اليوم الاثنين ثاني أيام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لليابان.

وتخطط السلطات السعودية لإدراج ما يصل إلى 5%، من أكبر منتج للنفط في العالم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض وفي سوق أو أكثر من الأسواق العالمية.

وتتنافس لندن وهونغ كونغ وسنغافورة وتورونتو وكذلك طوكيو على الطرح العام الأولي الذي قد يكون الأكبر من نوعه في العالم والمحتمل أن تجمع منه المملكة ما يصل إلى 100 مليار دولار.

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