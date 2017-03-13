الذهب يرتفع بدعم المخاطر السياسية في أوروبا

ارتفع الذهب اليوم الاثنين بفضل الطلب على الملاذات الآمنة قبل انتخابات في أوروبا ليواصل ابتعاده عن أقل مستوى في خمسة أسابيع الذي سجله في أواخر الأسبوع الماضي وسط توقعات بزيادة وشيكة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1208.61 دولار للأونصة، في حين ارتفع في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.6% إلى 1208.10 دولار للأونصة.

وقال يويتشي ايكيميزو، مدير تداول السلع الأولية في ستاندرد بنك في طوكيو "الناس واثقة تماما من أن أسعار الفائدة سترتفع".

ونزل الذهب في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوياته منذ 31 يناير/كانون الثاني إلى 1194.55 دولار للأوقية يوم الجمعة ولكنه تعافى لاحقا ليسجل 1206.36 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1% إلى 17.06 دولار للأونصة اليوم بعد أن نزلت لأقل مستوى منذ 27 يناير/كانون الثاني إلى 16.78 دولار في أواخر الأسبوع الماضي.

وتقدم البلاتين 0.3% إلى 944.60 دولار للأونصة بعدما هبط لأقل مستوى منذ الرابع من يناير/كانون الثاني في الجلسة السابقة عند 928.50 دولار للأونصة.

وزاد البلاديوم 0.5 في المئة إلى 747.73 دولار للأونصة.