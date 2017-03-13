الكويت تحدد قيمة سنداتها الدولية بـ 8 مليارات دولار

في أول دخول لها إلى أسواق الدين الدولية، حددت الكويت سنداتها الدولية بقيمة 8 مليارات دولارت موزعة على 3.5 مليارات دولار لأجل 5 سنوات و4.5 مليارات لأجل 10 سنوات.

وحددت الكويت سعر الإصدار عند 75 نقطة أساس فوق السندات الأميركية لأجل الخمس سنوات، ومئة نقطة أساس فوق السندات الاميركية لأجل العشر سنوات، وفق رويترز.

وكان السعر الاسترشادي للسندات صباح اليوم عند 100 نقطة أساس و120 نقطة أساس فوق السندات الأميركية لأجلي الخمس سنوات والعشر سنوات على التوالي.

وتلقى الإصدار الكويتي طلبات بنحو 29 مليار دولار، أي ما يعادل 3.6 أضعاف الإصدار، علماً بأن التوقعات كانت تشير إلى أن الكويت تسعى لجمع 10 مليارات دولار من الإصدار.

وتشارك في ترتيب الإصدار بنوك سيتي ودويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد وشركة الوطني للاستثمار الكويتية.