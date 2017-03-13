توقعات بإقبال كبير على السندات الدولية من الكويت

قال عصام الطواري، المدير الشريك في شركة Newburry للاستشارات، إن أمام الكويت فرصة ممتازة لدخول سوق السندات، بموجب التسعير الاسترشادي الذي جرى الإعلان عنه مؤخرا.

وتوقع الطوراي في مقابلة مع قناة "العربية" أن يكون الإقبال كبيرا على السندات الكويتية، لا يقل عن 7 إلى 8 مرات من المبلغ المطلوب، معتبرة أن من الأفضل للكويت أن تستغل هذا الطلب لأخذ حاجتها من السندات.

ونصح الطواري الكويت بزيادة قيمة الإصدار إلى 15 مليار دولار، لتغطية العجز الموجود في ميزانية الدولة.

واعتبر أن تكلفة الإصدار الثابتة تجعل من زيادة قيمة الإصدار أمرا يقلل التكلفة.