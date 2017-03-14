نيكي يغلق منخفضا وسهم توشيبا يعوض خسائره

تراجعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات الثلاثاء قبل زيادة متوقعة في أسعار الفائدة الأميركية بينما تذبذبت أسهم توشيبا بسبب تأخر إفصاح نتائج أعمالها ومخاوف مرتبطة بخطة إعادة هيكلتها.

ونزل مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.1 بالمئة ليغلق عند 19609.50 نقطة.

وهبط سهم توشيبا 8.3 بالمئة في التعاملات الصباحية بعدما قالت الشركة إنها طلبت من الجهات التنظيمية تمديد مهلة إصدار تقرير نتائجها للربع الثالث لمدة شهر بعد أن تنتهي اليوم.

لكن السهم غير مساره في وقت لاحق بعدما قالت توشيبا إن الشركة حصلت على التمديد وستعجل بالبت في بيع حصة أغلبية في أنشطة الطاقة النووية التابعة لها في الخارج. وأغلق السهم مرتفعا 0.5 بالمئة.

وكان سهم توشيبا هو الأكثر تداولا من حيث حجم التعاملات. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 1574.90 نقطة كما نزل مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.2 بالمئة لينهي اليوم عند 14096.33 نقطة.