الجنيه الاسترليني يتراجع بعد بيانات ضعيفة عن الأجور

هبط الجنيه الإسترليني دون 1.22 دولار مبددا نصف المكاسب التي حققها أثناء الجلسة بعد أن أظهرت بيانات 3 أشهر حتى يناير انخفاضا أكبر من المتوقع في وتيرة نمو الأجور وذلك في أحدث مؤشر على احتمال تعثر مسيرة الاقتصاد البريطاني الذي شهد نموا قوياً.

وأظهرت البيانات أن معدل البطالة في بريطانيا تراجع على غير المتوقع لأدنى مستوياته منذ 2005 لكن نمو الأجور هبط إلى 2.2 في المئة مسجلا أضعف مستوى له منذ أبريل نيسان الماضي في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم.

وتراجع الاسترليني من نحو 1.2230 دولار قبل البيانات إلى 1.2193 دولار بحلول الساعة 0947 بتوقيت جرينتش لكنه لا يزال مرتفعا 0.3 في المئة عن الإغلاق السابق بعدما صعد في وقت سابق إلى 1.2258 دولار.

كما أضعفت البيانات مكاسب الاسترليني أمام اليورو ليرتفع 0.1 في المئة فقط إلى 87.15 بنس مقابل العملة الأوروبية الموحدة.

وتحول مؤشر فايننشال تايمز للأسهم البريطانية إلى الارتفاع عقب البيانات حيث صعد 0.3 بالمئة. وتميل أسهم المؤشر للارتفاع عند نزول الجنيه الاسترليني.