الذهب يصعد بتأثير مؤشرات رفع الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب في ظل ترقب السوق لمزيد من المؤشرات حول عدد المرات التي سيرفع فيها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة في العام الحالي والضبابية المتعلقة بنتيجة الانتخابات الهولندية.

ومع اعتبار الرفع الوشيك لسعر الفائدة الأمريكية أمرا مفروغا منه بالفعل يركز المستثمرون على الرسالة التي سيرسلها البنك المركزي اليوم في ختام اجتماع استمر يومين. وفي ديسمبر توقع الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة 3 مرات في العام الحالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1200.93 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1200.90 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 101.620 وهو ما دعم الذهب أيضا.

كما يركز المستثمرون على الانتخابات الهولندية التي تجرى اليوم والتي زادت من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 16.90 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 939.60 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 745.50 دولار للأوقية.

وبلغت أسعار البلاديوم أدنى مستوى لها منذ 31 يناير كانون الثاني حينما سجلت 738.35 دولار للأوقية يوم الاثنين.