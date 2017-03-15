تحويل الأموال.. الباب الواسع للثراء "الفاحش" بمصر

مثل أي تجارة، تحولت العملات إلى سلع في السوق المصري لها تجار يتزايد عددهم بشكل يومي، خاصة مع عدم استقرار سوق الصرف وحالة التذبذب التي تشهدها السوق منذ قرار تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف في نوفمبر من العام الماضي.

ومنذ قيام ثورة يناير 2011 وما شهدته البلاد من حالة فوضى، ظهرت شريحة جديدة من تجار العملة يقومون بدور البنوك في عملية تحويل الأموال من خارج مصر والعكس، إذ يقومون بتحويل الأموال أيضاً من الداخل إلى الخارج.

ورغم صعوبة هذه العملية فقد تحول الموضوع إلى ظاهرة مع زيادة عدد العاملين في هذه العمليات التي يجرمها القانون المصري، ولكن دائماً ما يتعامل تجار هذه الشريحة من خلال الثغرات سواء في القانون أو من خلال عمليات التهريب التي تم ضبط بعضها خلال الفترات الماضية.

في البداية، يعتمد التاجر الذي يعمل في مجال تحويل الأموال سواء من الداخل أو الخارج على العمالة المصرية في الخارج، وتحديداً في ليبيا التي تشهد حالة من عدم الاستقرار حتى الآن، حيث يتسلم التاجر المبالغ من العمال المصريين سواء بالدولار أو بعملة البلد التي يعملون فيها، ويتولى توصيلها إلى ذويهم في مصر مقابل نسبة يتم الاتفاق عليها، وغالباً ما تكون 5%، لكنه خلال ذلك يقوم بتحويلها إلى جنيه مصري للاستفادة من فروق أسعار العملة.

فروق أسعار العملة

وبذلك يستفيد التاجر مرتين، الأولى في النسبة التي يحصل عليها مقابل عملية التحويل، والثانية من فروق أسعار العملة.

ومع انتشار العمالة المصرية في الخارج، انتشرت هذه الظاهرة حتى لا تخلو منطقة في مصر من تاجر عملة يعمل في مجال التحويلات من الخارج.

تحويل الأموال.. كيف يتم؟

وفقاً لعاملين في هذه التجارة، طلبوا عدم ذكر اسمهم، فإنه يقوم بتحويل المبالغ التي يجمعها في الخارج من العمال المصريين من خلال مندوبين يعملون معه، ويتم تحويلها من خلال البنوك إلى أسماء مصريين مقيمين داخل مصر، ولكن يتم توزيع هذه المبالغ على أكثر من شخص حتى لا تلتفت الأجهزة الأمنية طالما أن المبالغ المحولة صغيرة.

وإلى جانب ذلك، يقوم بعض الأشخاص بتهريب المبالغ إلى مصر من خلال وضعها وسط حاملات البضائع التي تعبر الحدود سواء البرية أو البحرية مع تغليفها وإخفائها بشكل مشدد حتى لا يستطيع موظفو الجمارك إيجادها ولا تصاب بالتلف خاصة إذا كان مسار البضائع طويلًا.

وهناك من التجار من يعتمد على مافيا التهريب سواء البري أو المائي، والذين يتولون تسليمه المبالغ داخل مصر مقابل نسبة يحصلون عليها من هذه المبالغ، لكن لا يلجأ لهذه الحيلة إلا قلة قليلة بسبب نسب المخاطرة المرتفعة، حيث من الممكن أن يستولي رجال المافيا على كامل هذه المبالغ.

وقالوا إن تحويلات التاجر الواحد ربما تتجاوز المليون دولار يومياً، ولذلك فإنها تحقق مكاسب قوية خاصة مع عدم استقرار سوق الصرف واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار.