دبي المالي: نسعى لإطلاق "البيع على المكشوف" هذا العام

قال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، "إن ظروف الأسواق الحالية ربما ساهمت بشكل ما في العزوف عن الإصدارات الأولية". وأضاف أن الشركات ترجئ عملية الإدراج في السوق لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية، لكننا مستمرون على خططنا بجذب شركات لإدراجها في السوق".

وأضاف "نسعى لإطلاق خدمة البيع على المكشوف هذا العام، وجاء التأخير في إطلاقها حرصاً على تثقيف المتعاملين بكيفية التداول فيها وإلمامهم بأسسها قبل الإطلاق، حيث ستكون متاحة للاستثمار المؤسسي في بداية الأمر، ثم سيسمح للأفراد المؤهلين بالتداول".