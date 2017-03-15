نيكاي ينخفض بفعل ارتفاع الين قبل اجتماع الفدرالي

انخفض مؤشر نيكاي القياسي عند الإغلاق اليوم الأربعاء مدفوعا بارتفاع الين في الوقت الذي ينتظر فيه مستثمرون توقعات السياسة النقدية عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق اليوم.



وحل سهم توشيبا كورب مجددا في بؤرة الضوء، وتراجع السهم 12% بعدما قالت الشركة إنها تدرس بيع وستنجهاوس.



لكن الشركة، التي احتل سهمها المرتبة الأولي بين الأسهم الأكثر تداولا من حيث حجم التعاملات، لم توضح ما إذا كانت ستمضي قدما في إعلان إفلاس وحدتها الأمريكية العاملة في الأنشطة النووية.



وأنهي المؤشر نيكي تعاملاته منخفضا 0.2% إلى 19577.38 نقطة.



وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1571.31 نقطة وتراجع مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.1% إلى 14080.15 نقطة.

