أسهم أوروبا تصعد لأعلى مستوى في 15 شهرا

صعدت #الأسهم_الأوروبية لأعلى مستوياتها في 15 شهرا اليوم الخميس مع ارتفاع أسهم قطاعي الموارد الأساسية والبنوك بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة وفوز رئيس الوزراء الهولندي مارك روته المنتمي ليمين الوسط في الانتخابات الهولندية.



وبلغ مؤشر #ستوكس 600 للأسهم الأوروبية أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2015 وزاد في أحدث تداولات 0.5%. وارتفع مؤشر بورصة أمستردام لأعلى مستوياته في أكثر من تسع سنوات حيث صعد 0.7%، بينما سجل مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي أعلى مستوياتهما منذ منتصف عام 2015.



وكان سهم أنجلو أمريكان أكبر الرابحين في #أوروبا بعدما قال الملياردير الهندي أنيل أجاروال المساهم صاحب حصة الأغلبية في فيدانتا ريسورسز إنه سيشتري حصة تصل قيمتها إلى ملياري جنيه استرليني في شركة التعدين.



وقاد أنجلو مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي للصعود 3.5%، ليصبح أكبر الرابحين على مستوى القطاعات.



ومن بين أكبر الأسهم الرابحة أنتوفاجاستا وفريسنيلو وبي.اتش.بي بيليتون وراندجولد ريسورسيز إذ صعدت بنسب تراوحت بين 4.4%، و5.7%.



وجاء سهم #لوفتهانزا أيضا بين أكبر الرابحين بصعوده 5.1%، بعد إعلان نتائج الشركة وإن كانت شركة الطيران الألمانية قالت إن من المتوقع أن تنخفض الأرباح في 2017 بفعل ارتفاع تكلفة الوقود.



وارتفع مؤشر قطاع البنوك بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة. وزاد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 1.7%.



أما سهم رينو فتصدر قائمة الخاسرين بعدما طال تحقيق بشأن غش تجاري كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الفرنسية.