أسهم أوروبا تفتح منخفضة.. وقطاع البنوك يفوق أداء السوق

تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، بقيادة أسهم شركات صناعة السيارات التي تصدر منتجاتها وأسهم شركات التعدين، لكن قطاع البنوك سجل أداء أفضل بعدما أحيا أحد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الحديث عن احتمال رفع الفائدة.

وقال أحد صناع السياسات بالمركزي الأوروبي إيوالد نوفتني إن البنك سيحدد في وقت لاحق ما إن كان سيرفع أسعار الفائدة قبل أو بعد انتهاء برنامجه لشراء السندات.

وبحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4% مبددا بعض المكاسب التي سجلها في الجلسة السابقة.

لكن قطاع البنوك الذي تستفيد فيه أنشطة الإقراض من ارتفاع أسعار الفائدة خالف الاتجاه النزولي للسوق عند الفتح.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.1 % بينما زاد مؤشر القطاع في منطقة اليورو 0.4 % بقيادة مكاسب أسهم كومرتس بنك وبي.إن.بي باريبا وانتيسا سان باولو التي تراوحت بين 1.4% و0.7%.

وكان سهم تولو أويل هو أكبر الخاسرين على مؤشر ستوكس، إذ هوى 14 % بعدما أعلنت شركة الخدمات النفطية عن بيع أسهم بقيمة 607 ملايين جنيه استرليني لتقليص ديونها.

وعند الافتتاح، تراجع فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% وداكس الألماني 0.4 % وكاك 40 الفرنسي 0.2 %.