بورصة مصر تصعد 1% وتربح 11.7 مليار جنيه في أسبوع

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وحققت غالبية الأسهم المدرجة مكاسب جيدة، بدعم مشتريات قوية في بعض جلسات الأسبوع.

وقال متعاملون بالسوق إن مؤشرات البورصة المصرية كانت تترقب أي محفزات إيجابية، ومع استمرار صعود الدولار بدأت الأموال الساخنة في العودة إلى استثمارات البورصة خوفاً من أي هبوط مفاجئ للدولار الذي قفز بقوة خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 11.7 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 1.83% بعدما ارتفع من نحو 635.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل نحو 647.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" خلال جلسات الأسبوع الجاري بنسبة 1% تعادل نحو 130 نقطة بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس عند مستوى 12983 نقطة، مقابل نحو 12853 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغت قيمة التداول على أسهم المؤشر نحو 4.89 مليار جنيه عبر التداول على 965.9 مليون سهم.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.7%، مضيفاً نحو 14 نقطة بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس الخميس عند مستوى 532 نقطة مقابل نحو 518 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي

وامتدت المكاسب لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 2.10% مضيفاً نحو 26 نقطة بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس الخميس عند مستوى 1260 نقطة مقابل نحو 1234 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وسيطر الاتجاه الشرائي على تعاملات الأجانب بصافي 481 مليون جنيه، مقارنة باتجاه بيعي للمصريين والعرب 479.1 مليون جنيه و1.9 مليون جنيه.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 72.6% من إجمالي التعاملات خلال الأسبوع، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب على نحو 18.5% و8.85% على الترتيب.

واتجهت تعاملات المؤسسات والصناديق نحو الشراء بصافي 181.1 مليون جنيه خلال الأسبوع، مقارنة بصافي بيعي للأفراد.

واستحوذت تعاملات الأفراد على نحو 65% من التعاملات خلال الأسبوع، فيما استحوذت المؤسسات على 35%.

وكانت أكبر مكاسب حققتها البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع لدى تعاملات جلسة أمس الخميس، حيث ارتفع مؤشراها الرئيسي بنسبة 1.87%، وبلغت قيمة التداول على الأسهم نحو 1.58 مليار جنيه.