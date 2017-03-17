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نيكاي يهبط مع استقرار الين والأنظار على مجموعة العشرين

المصدر: طوكيو – رويترز
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انخفض مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الجمعة مع استقرار الين أمام الدولار بعدما لمح البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة مرات أقل مما توقعها بعض المستثمرين.

ونزل مؤشر نيكاي القياسي 0.4 % ليغلق عند 19521.59 نقطة.

وتركز الأسواق على اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في بادن بادن بألمانيا يومي الجمعة والسبت.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 % إلى 1565.85 نقطة بينما نزل مؤشر جيه.بي.إكس - نيكاي 400 بنسبة 0.5 % لينهي اليوم عند 14019.31 نقطة.

كلمات دالّة

#نيكاي, #الأسهم اليابانية, #البنوك المركزية, #الين, #الدولار

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