ترمب سيبدأ بإصلاح الضرائب أواخر الربيع

قال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة صنداي الايرلندية المستقلة إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ربما يبدأ إصلاح منظومة الضرائب في أواخر الربيع.

وقال سبايسر للصحيفة في مقابلة خلال زيارة رئيسة وزراء ايرلندا إيندا كيني لواشنطن في أواخر الأسبوع الماضي "سيكون لدينا إصلاح ضريبي بعد استكمال قانون الرعاية الصحية...أعتقد أننا نتطلع صوب أواخر الربيع إلى الصيف".

وتعهد ترمب بتخفيضات ضريبية كبيرة للطبقة الوسطى ومجتمع الأعمال هذا العام لكن تزايد الانقسامات بين الجمهوريين حول قانون للرعاية الصحية أثار مخاوف من تأخر اتخاذ إجراء للإصلاح الضريبي.

وفي مسح نشر الأسبوع الماضي، قال 16 % فقط من نحو ألف من المسؤولين التنفيذيين في الشركات والضرائب وأسواق المال الذين شملهم مسح أعدته كيه.بي.إم.جي للمحاسبة والاستشارات إنهم يتوقعون رؤية إصلاح ضريبي في 2017.