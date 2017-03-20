الدولار يهبط مع استياء المراهنين على مواصلة الصعود

تراجع #الدولار تدريجيا في معاملات آسيا، اليوم الاثنين، فيما لا تزال حالة من الاستياء تسيطر على المراهنين على صعود الدولار بعد أن صدرت عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) مؤشرات أقل تشددا تجاه رفع أسعار الفائدة في المستقبل عما كانوا يتوقعون.

ورفع مجلس #الاحتياطي أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الثانية في ثلاثة أشهر كما كان متوقعا، لكنه لمح إلى أنه لن يسرع وتيرة تشديد السياسة النقدية.

وجاء رد الفعل المبدئي محدودا لاجتماع مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع الجاري الذي أبقى على الصياغة المعهودة بشأن التدخل في سعر الصرف ولكن تخلى عن التعهد بتفادي الحماية التجارية.

ونظرا لعطلة عامة في #اليابان اليوم كان حجم عمليات التداول ضعيفا، وتراجع الدولار قليلا مقتربا من أدنى مستوى في أسبوعين عند 112.54 ين ومبتعدا عن أعلى مستوى في مارس عند 115.51 ين.

ومقابل سلة من #العملات نزل الدولار 0.16% إلى 100.140 ملامسا أقل مستوى في خمسة أسابيع الذي سجله عقب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

وتكرر الشيء نفسه تقريبا مع اليورو الذي تماسك عند 1.0764 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.0782 دولار يوم الجمعة.