بيع 75% من سي آي كابيتال بـ 710 ملايين جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي عن تنفيذ صفقة بيع حصة 75% من شركة "سي آي كابيتال" لعدد من المستثمرين المصريين والعرب، مقابل 710 ملايين جنيه، ليصبح تقييم الشركة وفقا للصفقة 950 مليون جنيه.

وسيحتفظ التجاري الدولي بالحصة الباقية في سي آي كابيتال، البالغة 25%.

وتتضمن قائمة المشترين عددا من المستثمرين العرب والمصريين، منهم علاء عرفة رئيس العرفة غروب، ورجل الأعمال السعودي إسماعيل ترك مالك شركة هابيتات للأثاث وبعض أفراد عائلة رجل الأعمال زهران ومحمد إسماعيل منصور العضو المنتدب لشركة مانفودز المالكة لماكدونالدز مصر.

وكان التجاري الدولي قد سعى لإيجاد مشترين للشركة، منذ أن تسبب عدم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في فشل صفقة سابقة، تم الاتفاق عليها في فبراير من 2016 لبيع الحصة لشركة بلتون المالية المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

وتتوزع الحصص للمشترين بنسبة 65% من الأسهم لصالح 17 رجل أعمال تخصيص الحصة المتبقية لصالح 10 إلى 15 من القائمين بالإدارة التنفيذية لسي آي كابيتال.

وحصل علاء عرفة ومحمود الجمال وإسماعيل ترك جميعا على 9.8% من أسهم سي آي كابيتال لكل منهم، فيما حصل فهد خاطر رئيس مستشفى السلام الدولي على حصة 7.5%، وياسر العدوى 6.9%، وصديق عفيفي 4.8%. وحصل كريم وسامح زهران على 5% من س آي كابيتال.