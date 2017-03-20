الموازنة المصرية المقبلة تفترض سعر الدولار عند 16 جنيها

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن موازنة العام المالي المقبل سعر الدولار، تتوقع سعر الدولار عند مستوى 16 جنيها.

وأضاف الجارحي أن موازنة عام 2017/2018 تستهدف معدل نمو للسنة المالية الجديدة في حدود 4,8%، وعجزاً عند مستوى 9,25%، مشيرا إلى أن الموازنة ستعرض على البرلمان قبل نهاية مارس الجاري.

وأشار الجارحي إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغت 3,5 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف. كما أوضح أن بعثة صندوق النقد ستزور مصر في إبريل المقبل، وأنه من المتوقع استلام الشريحة الثانية من القرض خلال الفترة بين مايو ويونيو.

كما أشار الجارحي إلى أن حجم الدعم المتوقع للمنتجات البترولية في ميزانية العام المقبل يبلغ 140 مليار جنيه.