القطاع المالي يهبط بمؤشر نيكاي لأدنى مستوى في أسبوع

هبط المؤشر #نيكاي الياباني إلى أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع عند الإغلاق اليوم الثلاثاء متأثرا بأسهم القطاع المالي التي سجلت أداء دون السوق فيما هوى سهم مجموعة سوفت بنك المصرفية.



وانخفض المؤشر نيكي القياسي لأسهم #الشركات_اليابانية 0.3 %، ليغلق عند 19455.88 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ التاسع من مارس.



ونزل سهم مجموعة سوفت بنك المصرفية 1.9%، وساهم في انخفاض #مؤشر_نيكاي 18 نقطة بعدما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن المجموعة ألغت استثمارا مرتقبا بقيمة 100 مليون دولار في شركة ناشئة للهواتف الذكية أسسها مطور برنامج أندرويد لشركة جوجل.



وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2%، إلى 1563.42 نقطة.

وتراجع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكاي 400 بنسبة 0.2%، إلى 13987.00 نقطة.