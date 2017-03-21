بورصة الكويت: قواعد جديدة لتغيير نظام الوحدات السعرية

وقعت شركة بورصة الكويت، اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية تقضي بتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني والإفصاح الآلي للشركات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البورصة، خالد الخالد، في مقابلة مع "العربية"، إن هناك نحو 1800 شركة مسجلة في وزارة التجارة ستدرج في سوق التداول خارج المقصورة OTC التي تعتزم البورصة إطلاقها بعد الحصول على رأي المهتمين في السوق.

وأضاف أن 90% من شركات القطاع الخاص متباينة من حيث الحجم، وستكون جميعها مدرجة في OTC. ولن تكون اشتراطات الإفصاح والحوكمة مماءلة للسوق الثانوية.

وأشار الخالد إلى أن هناك قواعد جديدة للتداول ستطبق في البورصة تقضي بتغيير نظام الوحدات السعرية المعمول بها في البورصة الآن، ليصبح التداول بالفلوس.

وأكد أنه سيتم التداول بارتفاع الأسهم بنسبة 20%، صعودا وهبوطا اعتبارا من منتصف العام الجاري.

وأشار الخالد إلى أنه سيتم توقيف الاسهم بنِسَب معينة والقضاء على الاقفال الوهمي، وقال "النظام التداول الجديد سيسهل عمل صانع السوق".

كما سيتم تقسيم البورصة الى 3 أسواق هي الأولي والرئيسي والمزاد.