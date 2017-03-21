بيانات التضخم ترفع الاسترليني لأعلى مستوى في 3 أسابيع

قفز الجنيه الاسترليني 0.8 % إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع اليوم الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات أن التضخم البريطاني ارتفع الشهر الماضي متجاوزا مستوى 2% الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي وذلك للمرة الأولى منذ نهاية 2013.



وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين قفزت بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 2.3 % على أساس سنوي لتسجل أكبر زيادة منذ سبتمبر 2013 وارتفاعا من 1.8 % في يناير.



وبعد أن تداوله بالفعل بارتفاع 0.4 % عند 1.2416 دولار قبل بيانات التضخم، ارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.2462 دولار بعد صدور البيانات وهو أعلى مستوى منذ 28 فبراير.



كما سجل أعلى مستوى خلال اليوم أمام اليورو عند 86.62 بنس.