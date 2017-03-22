الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 4 شهور مقابل الين

انخفض #الدولار اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في أربعة شهور مقابل عملة الملاذ الآمن #الين مع تنامي اتجاه العزوف عن المخاطرة في الأسواق مع إعادة النظر في توقعات التضخم في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتي تسببت في صعود العملة الأميركية إلى أعلى مستوى في 14 عاما وأدت إلى صعود الأسهم لمستويات قياسية.

وسجلت بورصة #وول_ستريت يوم الثلاثاء أكبر انخفاض منذ ما قبل انتخاب ترمب وسط قلق المستثمرين من أن الرئيس الأميركي سيواجه صعوبات في تحقيق تعهداته المتعلقة بخفض الضرائب والبنية التحتية واستمر هذا الاتجاه الحذر في التعاملات الآسيوية والأوروبية.

وانخفض الدولار 0.4%، مقابل الين الذي يقتنيه المستثمرون عادة في أوقات العزوف عن المخاطرة إلى 111.25 ين مع زيادة التوتر قبيل تصويت مهم بشأن الرعاية الصحية في الكونغرس الأميركي غدا الخميس.

وتلقى اليورو دعما من التوقعات المتزايدة بتشديد السياسة النقدية للبنك #المركزي_الأوروبي هذا العام، واحتمال هزيمة مرشحة الرئاسة الفرنسية المناهضة لليورو مارين لوبان.

وانخفض اليورو 0.2% مقابل الدولار إلى 1.0790 دولار بعد صعوده 0.6% أمس الثلاثاء إلى 1.0819 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير بعدما تعززت توقعات فوز مرشح الوسط لانتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون بفضل أدائه خلال مناظرة.

ولم يسجل الجنيه الإسترليني تغيرا يذكر اليوم بعد وصوله لأعلى مستوى في نحو 4 أسابيع بعدما بددت مخاوف أوسع نطاقا بشأن تباطؤ الاقتصاد البريطاني نتيجة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي التكهنات برفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة خلال العام المقبل. ونزل الجنيه الإسترليني نحو نصف سنت بعد ارتفاعه إلى 1.2507 دولار في التعاملات الآسيوية.

وبحلول الساعة 09:08 بتوقيت غرينتش انخفض 0.1% إلى 1.2464 دولار، بينما زاد 0.1% أمام اليورو إلى 86.51 بنس.