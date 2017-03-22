الساير: من المبكر الحكم على السوق الموازية "نمو"

قال رئيس لجنة الأوراق المالية والاستثمار في #غرفة_الرياض، محمد الساير في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه من المبكر تقييم أداء السوق الموازية "نمو".

وأضاف الساير خلال مقابلة على هامش المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار و #الأوراق_المالية" يعقد في العاصمة السعودية وتنظمه غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، بمشاركة عدد من المتخصصين في الاقتصاد والاستثمار أن المؤتمر يهدف بالأساس إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن المؤتمر بحث تأثير الوضع الاقتصادي على #أسواق_المال، و #الخصخصة، بالإضافة إلى أنظمة التشريع في السعودية والتي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال الساير "كنا نتحدث عن سوق واحد في السابق، والآن لدينا السوق الموازية، كما تطور التشريع، حيث أصبح المخول بالاستثمار في سوق نمو جهات أفراد مؤهلة، وبالتالي فإننا نلحظ أن السوق السعودية يزيد عمقها، والشركات ناجحة من أكثر من أي وقت مضى، وهذا النجاح ينمو بشكل تراكمي".