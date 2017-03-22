مخاوف تأخر التخفيضات الضريبية تضغط على أسهم أميركا

تراجعت أسهم وول ستريت مع إغلاق أمس، بفعل تخوف المستثمرين من الصعوبات التي ستواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تطبيق التخفيضات الضريبية التي تعهد بتحقيقها، إضافة إلى القلق المتزايد قبل التصويت المرتقب على مشروع قانون للرعاية الصحية.

وكانت التعهدات بهذه التخفيضات الضريبية قد انعكست إيجابيا على اداء الأسواق في الأشهر الأخيرة.

وقد كشف استطلاع أجراه بنك "ميريل لينش" الأسبوع الماضي، أن 34% من المستثمرين، يعتبرون بأن هناك مبالغة في تقييم أسعار الأسهم مقارنة مع فئات الأصول الأخرى، حيث صنّفت الأسهم الأميركية بالأغلى.

وبهذا تكون نسبة المستثمرين الذين رأوا مبالغة في تقييم الأسهم، هي الأعلى في 17 عاما .