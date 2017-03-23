الذهب يتراجع عن أعلى مستوى بـ3 أسابيع مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، عن أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع التي بلغتها في الجلسة السابقة بعد تعافي الدولار من أدنى مستويات في سبعة أسابيع وترقب الأسواق لمعرفة مدى نجاح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تمرير مشروع قانون للرعاية الصحية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1247.30 دولار للأونصة. ولامس الذهب يوم أمس الأربعاء أعلى مستوى منذ 28 فبراير/شباط عند 1251.26 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% أيضا إلى 1247.90 دولار للأونصة.

وينصب تركيز الأسواق الآن على ما إذا كان بوسع ترمب حشد الدعم الكافي في تصويت اليوم لتمرير مشروع قانون يلغي برنامج أوباما كير في أول اختبار مهم لقدرته التشريعية وما إذا كان يستطيع الوفاء بتعهداته.

غير أن متعاملين ومحللين قالوا إن أي عقبة في خطة الرعاية الصحية قد تؤثر على جهود ترمب لخفض الضرائب ودعم البنية التحتية، وقد تدفع المزيد من المستثمرين إلى الإقبال على الذهب كاستثمار ملاذ آمن إذا تراجعت أسواق الأسهم.

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية 0.1% إلى 99.684. وكان قد نزل ليقترب من أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 99.547 أمس الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 0.3% إلى 17.54 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.5% إلى 962.55 دولار للأونصة.

وزاد البلاديوم 0.3% إلى 788.85 دولار. وصعد البلاديوم متجاوزا أعلى مستوى خلال شهر عند 794.30 دولار في الجلسة السابقة.