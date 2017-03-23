بدء التداول على أسهم "الإمارات دبي الوطني ريت" بسوق دبي

بدأ التداول اليوم في بورصة ناسداك دبي على أسهم شركة الإمارات دبي الوطني ريت (تحت رمز ENBDREIT) والبالغ عددها 254.401.340 مليون سهم، بما في ذلك 94.594.595 مليون سهم شملتها عملية الطرح العام (تمثل 34.3% من رأس المال المصدر).

ويبلغ إجمالي رأس المال السوقي للشركة عند ابتداء جلسة التداول بلغ 282.4 مليون دولار تقريبًا.

وأعلنت المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في العالم العربي – عن نجاح عملية الطرح العام لأسهم شركة "الإمارات دبي الوطني ريت" ببورصة ناسداك دبي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 105 مليون دولار.

وقد تم تنفيذ عملية الطرح المذكورة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة بأسواق الولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بقانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته (قانون الأوراق المالية)، حيث استهدفت عملية الطرح المستثمرين من المؤسسات المالية للاستثمار خارج أسواق الولايات المتحدة الأميركية.

وتعتزم الشركة توظيف صافي العائدات الناتجة عن عملية الطرح في تمويل الاستحواذ على أصول عقارية عالية الجودة ومدرة للدخل، إلى جانب إجراء تحسينات على الأصول الحالية في إطار إستراتيجية الاستثمار الفعالة التي تتبناها الشركة في إدارة الأصول.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي ومدير الطرح المشارك ، وذلك بجانب شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال".

كما قامت شركة شعاع كابيتال بدور المدير المشارك، في حين قام مكتب White & Case للمحاماة بدور المستشار القانوني للمنظمين الدوليين ومسؤولي التغطية المشتركين.

وقال الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس في دبي، محمد فهمي، إن عملية الطرح شهدت إقبالاً عاليًا من جانب المستثمرين الراغبين في تنمية محفظة الأصول العقارية ذات العائدات الجذابة بالإضافة إلى القدرة على تحقيق معدلات نمو واعدة تحت قيادة مدير استثمار مشهود له بالكفاءة والخبرة.

وأشار إلى النموذج الفريد الذي تقدمه شركة "الإمارات دبي الوطني ريت" يعزز من قدرتها على الاستفادة من المقومات الاقتصادية والأسس الجذابة التي تدعم قطاع التطوير العقاري في دبي على المدى البعيد.

