تعديل مدة التسويات لـ" T+2" بسوق السعودية 23 أبريل

قررت شركة #السوق_المالية_السعودية "تداول" بدء تطبيق تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2) اعتباراً من يوم الأحد 23 أبريل المقبل.

وقالت الشركة في بيان تلقى "العربية.نت"، نسخة منه، إن هذا القرار يأتي بعد إتمام كافة المراحل التجريبية والتحقق من الجاهزية الفنية والتقنية للأنظمة وربطها مع كافة أنظمة أعضاء السوق.

وكانت #تداول قد أعلنت في 3 مايو من العام الماضي، موافقة #هيئة_السوق المالية على مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة، كما نشرت مسودات لقواعد السوق في هذا الشأن، وذلك لاستطلاع آراء المهتمين والمعنيين بالسوق المالية حيالها.

ويهدف تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، كما يؤدي التعديل إلى توحيد مدد تسوية صفقات كافة فئات الأوراق المالية المدرجة.

يذكر أن تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة لن يكون له أية آثار سلبية على البائع أو المشتري، حيث يتيح التعديل حصول البائع على القوة الشرائية للأوراق المالية التي قام ببيعها، والتي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة، كما يمكن للمشتري بيع الأوراق المالية التي قام بشرائها دون الحاجة لاكتمال التسوية بعد يومي عمل من تنفيذ الصفقة.

ويأتي تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة، وهو نظام التسوية المتبع في غالبية الأسواق المالية العالمية، ضمن الإطار الاستراتيجي لدعم خطط تطوير السوق المالية والتي تهدف إلى بناء سوق مالية منفتحة على العالم تماشياً مع رؤية المملكة 2030.