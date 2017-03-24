مشتريات عربية وأجنبية تنقذ سوق مصر من الخسائر الأسبوعية

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجاري على مكاسب جيدة، بعدما تعرضت غالبية الأسهم المدرجة خلال جلسات الأسبوع لضغوط المضاربين وعمليات جني أرباح طفيفة من قبل المستثمرين المصريين.

فيما ظلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في الاتجاه الشرائي، ما قلص خسائر الأسهم ودفعها إلى الإغلاق في المنطقة الخضراء.

وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات الدرجة نحو 5.5 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 0.84% بعدما ارتفع من نحو 647.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل نحو 653.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" خلال جلسات الأسبوع الجاري بنسبة 0.37% تعادل نحو 49 نقطة بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس عند مستوى 13032 نقطة، مقابل نحو 12983 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغت قيمة التداول على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 4.26 مليار جنيه عبر التداول على 1.22 مليار سهم.

وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 5.45% مضيفاً نحو 29 نقطة بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس الخميس عند مستوى 561 نقطة مقابل نحو 532 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وامتدت المكاسب لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 3.88% مضيفاً نحو 49 نقطة بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس الخميس عند مستوى 1309 نقاط، مقابل نحو 1260 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وسيطر الاتجاه الشرائي على تعاملات الأجانب والعرب بصافي 149.1 مليون جنيه و77 مليون جنيه، مقارنة باتجاه بيعي للمصريين بصافي 226.1 مليون جنيه.

واستحوذ المصريون على نحو 74.2% من إجمالي التعاملات خلال الأسبوع، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 16.5% و9.3% على الترتيب.

واتجهت تعاملات المؤسسات نحو الشراء بصافي 50.5 مليون جنيه خلال الأسبوع، مقارنة بصافي بيعي للأفراد. واستحوذت تعاملات الأفراد على 63.6% من التعاملات خلال الأسبوع، فيما استحوذت المؤسسات والصناديق على نحو 36.4%.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، خلال الأسبوع بنسبة 1.17% عند سعر 76.7 جنيه، بقيمة تداول 393.5 مليون جنيه.

وخلال جلسة تعاملات أمس الخميس، أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي، بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.19% عند مستوى 13032.06 نقطة، مضيفاً 153 نقطة. وصعد مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 1.27% عند مستوى 561.5 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 1.25% عند مستوى 1309.99 نقطة.

وبلغ حجم التداولات نحو 319.5 مليون سهم، بقيمة 1.03 مليار جنيه، عبر تنفيذ 29.6 ألف صفقة. تم التداول على 188 سهماً، ارتفع منها 110 أسهم، فيما انخفض 53، واستقر 25 سهماً.

وصعد البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في السوق، بنسبة 0.60% إلى مستوى 76.71 جنيه.