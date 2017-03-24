نيكاي يعوض خسائره من أدنى مستوى في 6 أسابيع

ارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الجمعة مع التقاط الين أنفاسه من موجة صعود شهدها في الآونة الأخيرة لكن المؤشر سجل خسارة أسبوعية.



وزاد مؤشر نيكاي القياسي 0.9 % ليغلق عند 19262.53 نقطة معوضا خسائره المبكرة ومبتعدا عن أدنى مستوى له في شهر ونصف الشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.



ولا يزال المؤشر متراجعا 1.3 % على مدى الأسبوع.



وارتفع الدولار 0.5 % إلى 111.46 ين مبتعدا عن أدنى مستوياته في 4 أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة وسط علامات على أن التصويت المؤجل على مشروع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيمضي قدما في وقت لاحق اليوم.



وصعدت أسهم توشيبا 7.6 % بعدما صار صندوق إيفيسيمو كابيتال مانجمنت ومقره سنغافورة أكبر مساهم في الشركة وفقا لإشعار تنظيمي.



وارتفعت أسهم البنوك بدعم من صعود السوق بشكل عام حيث زاد المؤشر الفرعي للبنوك في بورصة طوكيو 1.5% .



وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 % إلى 1543.92 نقطة لكنه هبط 1.4 % على مدى الأسبوع.



وارتفع مؤشر جيه.بي.إكس - نيكاي 400 بنسبة 0.9 % لينهي اليوم عند 13806.87 نقطة.