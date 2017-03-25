أين سيتجه الدولار بعد توقف 8 أيام من الخسائر؟

ارتفع الدولار من أدنى مستوى في 4 أشهر أمام العملة اليابانية، واتجه إلى إنهاء موجة خسائر استمرت على مدار 8 أيام أمام الملاذ الآمن الين بعدما سحب الجمهوريون مشروع قانون تقدموا به لإصلاح نظام الرعاية الصحية، بحسب رويترز.

وانخفض الدولار نحو 1.3 بالمئة أمام الين هذا الأسبوع، لكنه ارتفع 0.31 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 111.27 ين.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات 0.02 بالمئة إلى 99.739 بعدما هبط إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 99.527 في وقت سابق من الجلسة.

وزاد اليورو 0.19 بالمئة إلى 1.0800 دولار مقتربا من أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 1.0825 دولار الذي لامسه الأربعاء الماضي بفعل التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى تشديد السياسة النقدية مع تسارع وتيرة النمو والتضخم في منطقة اليورو.

وهبط الإسترليني أمام الدولار واليورو من المستويات الأعلى في شهر التي بلغها في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لشروع بريطانيا في العملية الرسمية لمغادرة الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم.